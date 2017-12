Oui, les enfants aiment lire !

Jean d’Ormesson est mort mardi. Et on pense qu’il n’aurait pas adoré cette Une du Parisien du lendemain « Lecture. La France bonnet d’âne en Europe ». On savait déjà qu’on était nuls en maths mais on l’est aussi en lecture. Heureusement, il existe un événement qui célèbre la lecture pour les bouts de choux. Le salon du livre pour les enfants avait lieu ce week-end à Montreuil. De quoi nous redonner un peu d’espoir. Et quand on vous dit que la vérité sort de la bouche des enfants…Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 2