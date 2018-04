Oui, on peut acheter du cannabis légalement en France

C’est un fait bien établi pour tout le monde : le cannabis est interdit en France. Sa consommation et sa possession sont lourdement sanctionnées par la loi. Pourtant, à Besançon, il est possible de s’en procurer de façon tout à fait légale, en l’achetant dans une boutique qui a pignon sur rue. Non, vous ne rêvez pas. Baptiste des Monstiers est bien venu sur le plateau de Quotidien avec un peu d’herbe et même du shit. Ces drogues, pourtant interdites en France, il les a achetées en toute légalité dans un commerce de Besançon. Dans cette boutique, on vend plusieurs variétés d’herbes et de shit, et c’est un peu comme au marché, chacun fait son choix. Comment ce magasin peut-il exister alors que la consommation de cannabis est lourdement réprimée en France ? Pour comprendre, il faut suivre un petit cours de chimie rapide : dans le cannabis existent plusieurs molécules, dont le THC est la plus connue. Parmi les autres molécules, il y en a qui apportent l’effet "relaxant" du cannabis et d’autres l’effet "anti-douleur". Or, en France, seule la vente d’une certaine dose de THC (au-delà de 0.2%) est interdite. Les variétés vendues dans ce magasin de Besançon contiennent donc moins de 0.2% de THC ou, au contraire, sont composées d’autres molécules, comme celle aux effets relaxants, le CBD.