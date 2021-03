Ouverture du procès du saccage de l'Arc de Triomphe : qui sont les 17 prévenus ?

Le 1er décembre 2018, les gilets jaunes se réunissent à Paris pour « L’Acte III » de la mobilisation. Sur l’avenue des Champs-Elysées et autour de la place de l’Étoile, les forces de l’ordre recenseront 120 vitrines brisées, 10 commerces pillés, 35 scooters et 58 voitures incendiés. Ce jour-là, un groupe de manifestants ultra violents s’attaque à l’Arc de Triomphe. A l’intérieur du monument, la boutique du musée est mise à sac, le buste de Napoléon décapité et la statue de « La Marseillaise » éborgnée. Les images de ce saccage ont fait le tour du monde et ce mardi, deux ans et demi après les faits, s’est ouvert le procès de 17 des assaillants. Paul Larrouturou y était.