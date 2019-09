Toute la saison dernière, Pablo Mira s’est donné corps et âme chaque jeudi pour nous rapporter ce qu’il se fait de meilleur – mais surtout de pire, soyons honnête – chez les haters du web. Il y a laissé de l’énergie, des neurones mais surtout sa foi en l’humanité. Pourtant, il revient cette année avec toujours plus de trolls et de grand n’importe quoi. Aperçu.