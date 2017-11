France 2 : tous les magazines d’info menacés

Grosse panique à France 2, qui pourrait supprimer des magazines d’infos et des émissions… TOUS… Envoyé Spécial, Complément d’Enquête, présenté depuis la rentrée par Thomas Sotto, L’Angle Eco, et même « 19H Le dimanche », la nouvelle émission de Laurent Delahousse lancée en septembre dernier. Tous ces magazines, ce sont 90 journalistes de France TV qui les fabriquent chaque semaine… Ca coûte cher. Et l'Etat a demandé 50 millions d’euros d’économies à Delphine Ernotte. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 22 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 2