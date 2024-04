Paolo Roversi photographie la mode comme personne d’autres

Pour conclure sa chronique, Ambre Chalumeau met en lumière une exposition de photos de mode, rétrospective du photographe italien, Paolo Roversi au musée Galliera de Paris. L’homme est particulièrement connu pour ses portraits de femmes de par ses demandes d’être le plus naturel possible et de ne pas se maquiller. Il passe des heures en studio à jouer avec la lumière et ses photos de vêtements sont toujours mis en valeur à travers un regard.

