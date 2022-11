Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation, est l’invité de Quotidien (Partie 2)

Pour la première fois, le ministre de l’Éducation et de la Jeunesse Pap Ndiaye est l’invité d’un talkshow. Depuis sa prise de fonction, il s’occupe des 12 millions d’élèves et du million d’enseignants et de personnel d’éducation à travers le pays. À 56 ans, Pap Ndiaye a troqué sa carrière d’enseignant, de chercheur et d’historien pour occuper l’un des postes les plus difficiles de la République. Quel bilan le nouveau ministre tire-t-il de son premier semestre au ministère de l’Éducation ? Comment juge-t-il sa gestion de la pénurie de professeurs ? Comment compte-t-il géré la question du harcèlement scolaire ? Pap Ndiaye est sur le plateau de Quotidien.