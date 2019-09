Cet été il y a eu non pas une, non pas deux, mais TROIS épisodes de forte chaleur. Ce qui n’a pas empêché Papi Facho d’enregistrer son traditionnel atelier vidéo de l’été. Après Africaines, remplacement, mosquée, noir, musulmane et Allahu Akbar, quel sera le mot de la rentrée de Papi Facho ?