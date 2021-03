Parcoursup : ces filières que vous ne pouvez pas demander

Aux élèves de terminale : il vous reste quatre heures pour remplir vos vœux dans ParcourSup. On rappelle quand même que la formation « Kylian Mbappé » n’existe pas. Pas plus que la formation « Wejdene ». Qu’être influenceur à Dubaï n’est pas une filière non plus.