Paris by night ou à la rencontre de ceux qui ne regardaient pas le débat  

Avec 15 millions de téléspectateurs, c’est le pire score pour un débat d’entre deux tours, Camille Crosnier, elle a fait le choix de se promener dans Paris, et plus précisément sur les Grands Boulevards, pour rencontrer ceux qui avaient trouvé mieux à faire. Ils aiment le foot et regardent le match de Monaco, coureurs ou fans de métal, ces parisiens nous parlent du débat ou en tous cas des raisons de faire autre chose cette soirée là.