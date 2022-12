Paris-Milan en voiture : une médaille pour Jade Lagardère

La mannequin et autrice de bandes dessinées Jade Lagardère a pris la plus grande décision de sa vie. La femme du milliardaire Arnaud Lagardère qui possède plus d’un million d’abonnés sur Instagram a déclaré se rendre à Milan en voiture, seule. Cet exploit d’une durée de huit heures devrait lui valoir au moins la Légion d’honneur.