Le vol Tokyo - Paris d’Edouard Philippe résumé en 3 minutes

Pour bien comprendre le voyage du Premier Ministre et la polémique qui en découle, Azzedine Ahmed-Chaouch a sorti le "paperboard". C'est l’histoire d'un vol Aller-Retour Paris / Nouméa - Nouméa / Paris avec escale à Tokyo très compliqué. On vous la résume : une destination, 3 avions différents, 8 vols pour le Premier Ministre, sa délégation et son staff. Vous voulez y voir plus clair ? Les explications d'Azzedine Ahmed-Chaouch - Extrait Quotidien du 20 décembre