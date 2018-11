Le gouvernement d’Emmanuel Macron est-il paritaire ? Dans la répartition de ses ministres et de ses Secrétaires d’État, oui. Mais qu’en est-il à l’intérieur de ces mêmes cabinets ministériels ? Il y a les bons et les mauvais élèves. Valentine Oberti a enquêté, elle distribue ses points et ses mauvais points en termes de parité.