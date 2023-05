Pas facile de défendre le bilan de 6 ans d’Emmanuel Macron

Le 7 mai 2017, il y a six ans tout pile, Emmanuel Macron était élu président. Pour fêter cet anniversaire, le parti Renaissance a lancé une grande opération de com’. Et qui dit opération de com’, dit opération de tractage. Et tracter quand on fait partie de la majorité, en ce moment, c’est compliqué.