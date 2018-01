Pascal Obispo raconte ses débuts dans The Voice

Cette année, Pascal Obispo a décidé de rejoindre son acolyte Zazie sur The Voice. Le programme phare de TF1 accueille en effet un nouveau coach. L’interprète de « Lucie » va en effet s’asseoir dans le fauteuil rouge occupé l’année dernière par M. Pokora. Alors que The Voice débute ce samedi 27 janvier, le tournage des auditions à l’aveugle a déjà commencé. Pascal Obispo nous confie donc ses premières impressions en tant que coach et explique comment Florent Pagny l'a convaincu d'enfin franchir le pas.