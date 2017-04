On est en campagne. C’est un passage obligé : le grand marché de Rungis, au sud de Paris. Nous sommes à J-12 avant le second tourn et Marine Le Pen était de super humeur pour cette visite qui a commencé aux alentours de six heures du matin. Parmi les gens qui travaillent sur le marché, les avis quant à la candidate étaient mitigés...