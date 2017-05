Cela fait seulement 4 jours qu'Emmanuel Macron est entrée à l'Elysée, on a déjà eu le temps d'assister à tout plein d'événements. Premier miracle : le chômage a baissé. Maintenant, on attend de voir ce que la Macron Army va accomplir. Et ça tombe bien, on a des infos sur sa composition depuis hier. Retour en images sur la journée de passation.