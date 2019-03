Bien sûr que non, on n’a jamais envoyé d’homme sur la lune, bien sûr qu’Hitler est toujours vivant et bien sûr que le vol disparu de la Malaysia Airlines a été aspiré par un vortex. Partant du fait que tout ceci est vrai, pourquoi Philippe de Villiers n’aurait-il pas pu écrire un livre sérieux ? Sauf que bien sûr que non, il ne l’a pas fait.