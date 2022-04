Patrick Poivre d’Arvor : les témoignages chocs de Complément d’Enquête

Les 17 accusatrices de Patrick Poivre d’Arvor espèrent un procès qui pourrait devenir possible grâce au témoignage de cette dix-septième plaignante, recueillie par les journalistes de « Complément d’enquête » diffusé ce jeudi soir sur France 2. Dans cette enquête très documentée, on découvre la part sombre de Patrick Poivre d’Arvor et les témoignages de celles et ceux qui l’ont côtoyé.