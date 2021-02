Patrick Poivre d’Arvor visé par une enquête pour viol

En savoir plus sur Yann Barthes

Après l’affaire Duhamel, l’affaire Berry ou encore l’affaire Louvin, une nouvelle icone médiatique est accusée de viol : l’autrice et animatrice Florence Porcel accuse PPDA de viols répétés entre 2004 et 2009. L’information a été révélée par le quotidien Le Parisien/Aujourd’hui en France sur son site internet. Florence Porcel, aujourd’hui âgée de 37 ans, avait 21 ans lors du premier viol présumé dans son bureau à TF1, en 2004. Le deuxième viol aurait eu lieu en 2009, cette fois dans un bureau de sa société de production. Au Parisien, Florence Porcel parle d’une relation sous emprise, d’une relation toxique et d’abus de pouvoir.