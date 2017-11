Patrick Timsit : hommage vibrant à toutes les mamans

Ce n’est pas la première fois que Patrick Timsit est invité sur le plateau de Quotidien. En effet, il est déjà venu parler de son one man show, de cinéma mais cette fois, il vient pour une toute nouvelle raison. Ce soir, il vient parler de sa mère et de toutes les mères. Il vient parler du livre d’Albert Cohen qu’il a ouvert il y a plus de trente ans et qu’il n’a jamais refermé. Aujourd’hui, il joue sur scène « Le livre de ma mère » au Théâtre de l’Atelier et il en parle à Yann Barthès. Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2