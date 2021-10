Pédocriminalité dans l’Église : le témoignage choc d’Emmanuel, victime de son aumônier

« Tremblement de terre », « onde de choc », « explosif » : dans la presse, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le dernier rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église. Mardi, après deux ans et demi d’enquête, cette commission indépendante rendra les conclusions de deux ans et demi d’enquête. Un chiffre a déjà été rendu public et fait trembler l’Église : selon le rapport, 3000 prêtres et religieux auraient commis des agressions sexuelles sur mineurs depuis 1950. Paul Gasnier a rencontré l’une de ces victimes.