Pédocriminalité dans l’Église : qui est Jean-Marc Sauvé, l’homme derrière le rapport ?

216 000 mineurs agressés sexuellement par des prêtres et des religieux entre 1950 et 2020 : c’est le chiffre choc du rapport de la Commission Sauvé après deux ans et demi d’enquête sur l’Église catholique. À l’origine de ce rapport, l’ancien haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, 72 ans. Valentine Watrin, Baptiste Bril et Emmanuel Ponty l’ont suivi pendant deux jours, dans les tous derniers préparatifs avant la publication de ce rapport événement.