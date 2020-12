Pendant que la France passe sa visite sous silence, al-Sissi s’offre son plus beau film de vacances

En savoir plus sur Yann Barthes

Si on avait regardé uniquement les images fournies par les services de com’ de l’Elysée, on aurait pu penser que le président égyptien al-Sissi avait fait un bref passage à Paris, à peine le temps d’une conférence de presse. En réalité, celui qui a fait enfermer 60 000 personnes qui n’étaient pas d’accord avec lui a eu droit au Graal de la diplomatie : une visite d’Etat de trois jours, avec tout l’apparat de circonstance. La rencontre avec Emmanuel Macron, une belle cérémonie aux Invalides, un accueil chaleureux de la part de la maire de Paris, la garde Républicaine sur une place de l’Etoile vidée pour l’occasion, une rencontre avec le président du Sénat et un gala de fête sous les dorures de l’Elysée. En France, bien conscients de la polémique, on s’est donc bien gardé de montrer ces images, histoire de ne pas trop alimenter les critiques. En Egypte, en revanche, on les a montrées à volonté, toujours dans le même but : glorifier le président al-Sissi. Quoi de plus efficace, en même temps, pour montrer la puissance et l’importance d’un chef d’Etat que de voir comment il a été reçu en grandes pompes par la France, parmi les lieux les plus historiques et les plus symboliques de la capitale.