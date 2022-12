Pérou : le coup d’Etat complètement raté du président Pedro Castillo

Le président du Pérou, Pedro Castillo a annoncé en direct à la télévision la dissolution de l’Assemblée. Une décision complètement illégale qui a pris tout le monde de court. Mais, quelques minutes après son annonce, le Parlement qu’il a tenté de dissoudre, l’a destitué. Depuis le mercredi 7 décembre, Pedro Castillo n’est plus le président du Pérou et a été arrêté. L’ancien dirigeant est visé par six enquêtes pour corruption et trafic d’influence. Il a été remplacé par sa vice-présidente, Dina Boluarte.