Petit historique de la France et de sa bombe nucléaire

La France fait partie des neufs pays à posséder l’arme nucléaire dans le monde. C’est d’ailleurs une fierté nationale depuis de longues, très longues années. Paul Gasnier retrace l’historique de la France et de son arme nucléaire. Juste après la seconde guerre mondiale, le Général de Gaulle fait de la puissance nucléaire française sa priorité : il faut impérativement que le pays maîtrise l’arme nucléaire pour pouvoir tenir son rang face aux États-Unis et l’URSS. Dès le 13 février 1960, en plein désert du Sahara en Algérie, la France fait exploser avec succès sa première bombe nucléaire. Les essais se poursuivront dans la même région pendant plusieurs années. En 1966, les essais nucléaires français déménagent en Polynésie, dans les archipels de Moruroa et de Fangatafau. La France va y mener 193 essais nucléaires. La plupart se font sous la mer, mais 46 d’entre eux auront lieux dans l’atmosphère, provoquant des nuages radioactifs dont les retombées vont s’étendre aux îles habitées environnantes. Pendant des années pourtant, l’État français va assurer que les essais nucléaires menés par la France sont sûrs et sans conséquence pour les populations voisines. En 1985, l’ONG Greenpeace veut dénoncer l’impact environnemental des essais français et lance une opération à bord de son plus gros bateau, le Rainbow Warrior, pour tenter de rallier Moruroa. Des agents des services secrets français font sauter le navire, provoquant la mort de l’un des membres de Greenpeace. En 1993, François Mitterrand décide finalement d’arrêter les essais nucléaires. Ils seront repris deux ans plus tard par Jacques Chirac, arrivé au pouvoir entre-temps, pour six derniers tests.