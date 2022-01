Petit précis de "L’Europe passoire" de la droite et l’extrême droite

Le procédé n’est pas nouveau : pour taper sur l’immigration et sur l’Europe en même temps, la droite et l’extrême droite ont leurs éléments de langage. Depuis Le Pen père en passant par Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy ou Laurent Wauquiez, la droite et l’extrême droite ont toujours adoré parler d’une « Europe passoire ». Une Europe qui laisserait passer des milliards – oui oui, des milliards – de migrants à travers nos frontières. Mais pas les frontières de toute l’Europe, juste les nôtres, en France. En 2022, les candidats actuels resservent le même procédé, les mêmes punchlines réchauffées pour en parler. L’occasion ou jamais de faire un petit point factuel sur la question.