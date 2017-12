C'est la polémique du jour, pour une soirée année 80 Antoine Griezmann avait choisi de rendre hommage au Harlem Globe Trotters, les mythiques basketteurs. Mais en maquillant son visage en noir, comme on le faisait dans minstrel showsle, le footballeur s'est vu accusé de racisme Qu'est ce que le black-face ? Et pourquoi c'est mal ? On y répond dans le Petit Q ! - Extrait Quotidien du 18 décembre 2017.