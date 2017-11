Comme chaque semaine, le Petit Q décrypte l'actu et ouf, on est sauvé, l'univers a une nouvelle miss ! C'est donc l'Afrique du Sud qui a gagné le plus long décrochage de machoire de Miss Univers. Et bien sûr, impossible de faire un concours de beauté sans parler de la nouvelle prise de conscience féministe mondiale. Extrait de Quotidien du 27 novembre 2017