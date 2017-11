Aujourd'hui, c'est...le défilé Victoria's Secret ! Et quand il s'agit de regarder des femmes en soutif, là, il y a du monde ! Ca a été diffusé hier soir sur la chaîne CBS. Et oui, aux Etats-Unis, le mardi soir à la télé, ils regardent des défilés en string ! Ca se passait en Chine et ça a commencé comme ça... Extrait Quotidien du 29 novembre 2017