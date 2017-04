Pendant la soirée d'hommage aux Bee Gees, groupe américain champion des voix de tête et des paillettes, on a eu droit à un sacré panel d'émotions, et de stars... Et comme à leur habitude, les Américains n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère... Rihanna, John Travolta et Céline Dion ont tout donné, dans les discours, et dans les vibratos !