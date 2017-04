Ce soir, Willy Papa s'intéresse à la relation étrange qui lie nos stars françaises à l'Italie. Après Amanda Leer, Gérard Depardieu a eu droit à son moment de gloire à la télévision italienne. Malgré un certain manque de souplesse, sa prestation de danse a su nous séduire. Pour les jurés, on verra plus tard.