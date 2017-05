C'est parti pour le Petit Q avec Willy Papa. Aujourd'hui, il nous présente le groupe des B.A.P, qui nous viennent tout droit de la Corée du Sud ! C'est un boys band formé en 2012, composé de six membres : Bang Yong-guk, Kim Him-chan, Jung Dae-hyun, Yoo Young-jae, Moon Jong-up et Zelo. On en sait un peu plus sur eux et sur leurs fans français...