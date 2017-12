Le Petit Q : 3 anniversaires de stars !

Aujourd'hui dans le petit Q, c'est un spécial anniversaire de stars ! On vous montre 3 anniversaires, 3 stars, 3 façons de célébrer ! Tout d'abord, Dj Khaled qiui adore jeter son argent par la fenêtre, enfin l'argent qui a été donné par les sponsors ! En second, Jay Z qui s'est prévu une petite séance photo avec Beyoncé devant les photographes pour son anniversaire... Enfin Briteny Spears avec cupcakes, et plus de bougies que dans un clip de Mylène Farmer. On regarde ça ! Extrait de l’émission Quotidien du mardi 5 décembre 2017 – Partie 2