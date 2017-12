Hier soir vous avez peut-être raté les American Music Awards avec Pink la tête en l'air ou Christina Aguilera et son vibrato. Mais pour la première fois le Boys band des BTS était présent aux AMA, soit le groupe le plus populaire au monde du moment... Mais qui sont-ils, d'ou viennent-ils, que mangent-ils ? Aujourd’hui dans le Petit Q, on vous dit tout ! Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 2