Le Petit Q : 70 ans de mariage pour Queen Elizabeth

Et un anniversaire de plus dans le Petit Q ! Willy Papa célèbre les 70 ans de mariage de la fée Elizabeth. Il y a soixante-dix ans jour pour jour,Elisabeth II et le prince Philip se disaient oui. Ce lundi, le couple célébre ses noces de platine en famille, au château de Windsor, et les cloches de l’abbaye de Westminster, où ils se sont mariés le 20 novembre 1947, résonneront à Londres pour leur rendre hommage. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 20 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 2