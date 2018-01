Petit Q : quand Benjamin Biolay et Grégoire se clashent

Rien ne va plus entre Grégoire et Benjamin Biolay ! Depuis quelques jours, les deux chanteurs s’écharpent dans les médias et les réseaux sociaux. Benjamin Biolay a ainsi accusé son collègue d’avoir plagié son titre « Ton héritage » pour écrire « Mes enfants ». Ce dernier a alors tenté de se défendre mais Benjamin Biolay, peu convaincu, en a remis une couche en accusant Grégoire de « Phobie créative ». Las de cette guerre de « cour d’école », l’interprète de « Toi + Moi » a donc décidé de publier un démenti officiel. Ambiance…