Aujourd’hui dans le Petit Q, on va au BET Awards, à Los Angeles. On a vu plein de rappeurs avec des noms supers thugs en anglais, mais que quand tu les traduis en français c'est tout craignos, Cardi B a récupéré tous les prix des artistes qui n'avaient pas fait le déplacement, Kanye West en a pris pour son grade et la place des femmes dans le hip-hop n'a pas bougé d'un poil.