Coachella, c'est LE festival mythique qui réunit chaque année plusieurs dizaines de milliers de festivaliers. Cette année, le Petit Q a enfilé ses plus beaux atours de hipster, et voici ce qu'il y a vu : Paris Hilton en réplique hippie, Nabi-Nabilla, Matt Pokora à fond sur le barbec' et Kendrick Lamar qui a peur de se sentir seul.