Durant tout le festival, le Petit Q sera à Cannes, pour nous rapporter des images de la Croisette. Au programme : des paillettes, des stars, du cinéma, et de l'émotion bien sûr ! On commence tout de suite avec la journée d'ouverture du festival, entre derniers préparatifs et première conférence de presse. Cannes 2017, c'est parti !