Le Petit Q – Carla Bruni : « Si mon mari me trompe, je le tue »

Ce soir, Le Petit Q de Willy Papa prend des nouvelles de Carla Bruni Sarkozy que l’on avait quitté en pleine promo aux States pour son nouvel album. La tournée promo continue maintenant en Europe ! L’ex-première dame est allée en Italie, au Portugal et même en Espagne. Une tournée qu’elle commente régulièrement sur son compte Instagram. Pour sa promo, Carla Bruni s’est donc rendue chez elle en Italie, et le moins que l’on puisse dire c’est que les italiens l’adorent ! Entre deux questions, la chanteuse a quand même réussi à placer : « Si mon mari me trompe, je le tue ». Un message qu’elle a aussi tenu à faire passer depuis le Portugal.