Kate et William ont présenté hier la photo officielle qui apparaitra sur les cartes de Noël que le duc et la duchesse de Cambridge enverront cette année. La famille est au complet, tout sourire sauf que pour l’ambiance Noël, on repassera. Les internautes ont enquêté : la jolie photo de noël aurait été prise en réalité lors de l’anniversaire de Georges… Willy Papa a mené l’enquête - Extrait Quotidien du 19 décembre