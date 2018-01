Petit Q : clash entre Jane Fonda et Megyn Kelly sur la chirurgie esthétique

Il n’est pas bon de s’attaquer à Jane Fonda et surtout pas sur le thème de la chirurgie esthétique, c’est ce que l’actrice Lily Tomlin et la journaliste Megyn Kelly ont appris cette semaine. Alors que les deux actrices étaient invitées toutes les deux sur le plateau de la matinale Today (NBC) pour évoquer "Grace and Frankie", une série Netflix dans laquelle elles se donnent la réplique, on leur a demandé comment elles s’étaient rencontrées. Lilt Tomlin a alors plaisanté en déclarant : « Avant son premier lifting ». Jane Fonda a alors répliqué : « Qui es-tu ? Megyn Kelly ? », faisant ainsi référence à une journaliste qui l’avait interrogée sur ses opérations de chirurgie esthétiques. Une interview que l’actrice n’a pas du tout appréciée et l’a fait savoir. Sauf que Megyn Kelly a, depuis, répliqué. C’est ce que nous explique Willy Papa.