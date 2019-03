Le Petit Q : le concert de Nicki Minaj à Paris (à celui-là, elle est venue)

Nicki Minaj a fait scandale en plantant ses fans à quelques minutes du début de son concert à Bordeaux ce week-end. Mais juste avant ça, elle était à Paris et, cette fois, elle est montée sur scène. Aujourd’hui dans le Petit Q, un numéro spécial que les fans bordelais de Nicki Minak feraient mieux de zapper. Car oui, la star américaine a séché son concert à Bordeaux ce week-end, officiellement pour des « problèmes techniques », laissant des milliers de fans désemparés et surtout très furax. Pas de chance pour eux, puisque quelques jours plus tôt à peine, Nicki Minaj était à Paris et, là, elle a assuré le show. Le Petit Q était devant l’AccorHotels Arena pour rencontrer les fans de la star, et dans la salle pour suivre le concert. Debrief.