Le Petit Q : Les Critics Choice Awards Ce week-end, avait lieu la cérémonie des Critics Choice Awards juste après les Golden Globes. 17 prix en commun entre les deux cérémonies dont Nicole Kidman pour son rôle dans la série Big Little Lies. Gary Oldman lui, a pu remercier ceux qu’il avait oubliés lors des derniers Golden Globes. Et le moment le plus mignon de la soirée, nous le devons à Brooklyn Prince pour son rôle dans The Florida Project.