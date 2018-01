Star du rap, roi de Snapchat et présentateur de télévision, DJ Khaled est partout avec ses gimmicks, ses tubes et ses vidéos. En vrai businessman, DJ Khaled a décidé de faire de son régime un moyen de perdre du poids, évidemment, mais de gagner beaucoup d’argent. DJ Khaled est devenu ambassadeur de la marque Weight Watchers et inonde ses réseaux sociaux de posts promos particulièrement efficaces.