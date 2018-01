Petit Q - Les femmes se mobilisent contre le harcèlement sexuel aux Golden Globes

Comme chaque année, les Golden Globes lance la saison des récompenses. Et cette 74e cérémonie qui s’est déroulée ce dimanche à Los Angeles a été placée sous le signe de l’engagement, celui des acteurs et des actrices contre le harcèlement sexuel. Après l’affaire Weinstein et d’autres scandales qui ont éclaboussé Hollywood, les invités ont décidé de dire stop ! Si la cérémonie a été marquée par les discours d’Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Natalie Portman ou encore Emma Watson et Reese Witherspoon, elle a aussi donné lieu à un tapis rouge plutôt inhabituel. Gare à quiconque portait autre chose que du noir ! Les actrices ont toutes sorties leur plus belle robe noire et les acteurs ont suivi le pas en arborant un costume sombre et un badge « Time’s up », du nom de l’association lancée ce 1er janvier par les femmes influentes d’Hollywood pour venir en aide aux victimes d’agressions et de harcèlement sexuels.