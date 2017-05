Aujourd'hui, Willy Papa nous embarque au très huppé Gala du Met, où tout un parterre de célébrités s'est retrouvé lundi pour une soirée "tapis rouge et levée de fonds". Au programme, des célébrités toutes plus apprêtées que les autres, des selfies miroir dans les toilettes par millier, et de la joie plein les yeux des stars, surtout les sœurs Olsen, dont on attendait des nouvelles...