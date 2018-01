Petit Q : James Franco dans la tourmente

Ce dimanche 7 janvier, James Franco recevait le prix du meilleur acteur pour sa performance dans "The Disaster Artist" lors de la 74e cérémonie des Golden Globes. Mais le comédien qui, à l'instar de ses collègues masculins, portait un pin's "Time's up" en soutien aux femmes victimes de harcèlement sexuel, a déclenché la colère de cinq femmes qui l'accusent, depuis, de comportements inappropriés et de harcèlement sexuel. En pleine promo de son film, James Franco a semblé quelque peu gêné face aux questions des journalistes à ce sujet... Et cette semaine, un autre acteur fait également l'objet d'accusation de harcèlement sexuel : il s'agit de Michael Douglas.