Aujourd’hui dans le Petit Q, on fait le point sur le comportement très étrange de Kanye West. Longtemps resté absent des réseaux sociaux, le rappeur fait un retour fracassant (et inquiétant) sur Twitter en postant des dizaines et des dizaines de messages de jour comme de nuit. Dans ses tweets, beaucoup, beaucoup de messages de soutien à Donald Trump, son "frère".